Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

22,89 EUR +0,11% (21.11.2017, 12:21)



ISIN Vivendi-Aktie:

FR0000127771



WKN Vivendi-Aktie:

591068



Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VVU



Euronext - Paris Ticker Symbol Vivendi-Aktie:

VIV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VIVEF



Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (21.11.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF).Die bislang gesehene Entwicklung (erfreuliche Entwicklung im Musikgeschäft und schwaches Pay-TV-Geschäft (Canal+)) habe sich in Q3 jetzt umgekehrt. Nicht nur die Umsatz- und Gewinnentwicklung bei Canal+ habe sich erneut verbessert, sondern auch die Anzahl der Abonnenten, die im Quartalsvergleich erstmals seit 2015 habe wachsen können. Der Konzernumsatz habe wieder stärker als erwartet um 19,3% (währungs- und konsolidierungsbereinigt: +2,7%) y/y steigen können. Der starke Erlösanstieg resultiere aber hauptsächlich aus der Erstkonsolidierung der Werbeagentur Havas seit dem 03.07.2017. Auch die Ergebnisentwicklung sei überwiegend besser als erwartet verlaufen, obwohl das Nettoergebnis rückläufig gewesen sei. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden. Ferner plane Vivendi laut eigenen Aussagen in den nächsten sechs Monaten kein Übernahmeangebot für Ubisoft.Der Analyst habe seine EPS-Prognosen für 2017 unverändert gelassen (berichtet: 0,62 Euro; bereinigt: 0,69 Euro). Für 2018 habe er sie moderat gesenkt (berichtet: 0,80 (alt: 0,84) Euro; bereinigt: 0,88 (alt: 0,92) Euro). Zwar verbessere sich die bislang schwache Entwicklung des Pay-TV-Geschäfts im Heimatmarkt stetig, das Wertpapier sei aber relativ hoch bewertet, weshalb der Analyst nach wie vor nur ein moderates Aufwärtspotenzial sehe.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Vivendi-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 21,00 auf 24,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 21.11.2017)Tradegate-Aktienkurs Vivendi-Aktie:22,872 EUR +0,10% (21.11.2017, 11:44)