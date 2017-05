Für das Jahr 2016 würden Aktionäre von VITA 34 eine Dividende von 16 Cent je Aktie erhalten. Die Dividendenrendite von fast 3% könne sich sehen lassen.



Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen die Vita 34-Aktie erneut zum Kauf. Man sollte dabei beachten, dass man bei der kommenden Kapitalerhöhung das Bezugsrecht zwingend ausübe, wenn man jetzt die Aktie kaufe. Man sollte daher für ein Investment noch entsprechendes Pulver trocken halten. (Analyse vom 26.05.2017)



Haar (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) zu kaufen.Die Nabelschnurblutbank sei gut ins neue Jahr gestartet. Der Umsatz sei um über 7% auf 4,1 Mio. Euro geklettert. Das EBITDA habe sich im Vergleich zum Q1 des Vorjahres auf nunmehr 0,7 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Das entspreche einer Marge von 8,3%. Vor Steuern und Zinsen habe VITA 34 knapp 0,5 Mio. Euro verdient und netto hätten gut 0,3 Mio. Euro in der Kasse geklingelt.Wie CEO André Gerth im Hintergrundgespräch den Experten mitgeteilt habe, solle sich die positive Entwicklung aus den ersten drei Monaten im Gesamtjahr 2017 weiter fortsetzen. Organisch könnte der Umsatz bis zu 10% steigen. Das würde einem Umsatz von ca. 18 Mio. Euro entsprechen. Habe die EBITDA-Marge im Jahr 2016 noch bei 14% gelegen, solle sie sich dieses Jahr auf etwa 15% steigern. Das würde einem EBITDA von über 2,7 Mio. Euro entsprechen. Abzüglich Abschreibungen von 1,5 Mio. Euro errechne sich ein EBIT von mindestens 1,2 Mio. Euro. Unterm Strich würden die Experten einen Profit von ca. 1 Mio. Euro oder ein EPS von 33 Cent je Aktie erwarten. Ihre Annahmen seien wie gewohnt eher konservativ.Mittelfristig erwarte Gerth eine Steigerung der EBITDA-Marge auf mindestens 20% bei weiter steigenden Umsätzen. "Unser Kerngeschäft, die Einlagerung von Stammzellendepots aus Nabelschnurblut und -gewebe, entwickelt sich gut, und aktuell liegt die Anzahl dieser Depots bei gut 160.000."Die aktuelle Prognose der Gesellschaft könnte sich indes bald als Schall und Rauch herausstellen. Gerth wolle den Wettbewerber, die Nummer 2 nach VITA 34 in Deutschland, Seracell Pharma AG kaufen. Voraussetzung für den Deal sei eine positive Due Diligence. Gerth habe sich zu dieser Übernahme nicht im Detail äußern wollen. In den nächsten Wochen würden die Experten allerdings schon mit einem Vollzug dieser Übernahme rechnen. Ein Scheitern würden sie für recht unwahrscheinlich halten. Seracell Pharma habe mit rund 40.000 eingelagerten Präparaten einen deutlich kleineren Kundenstamm als VITA 34. Die Gesellschaft mache schätzungsweise einen Umsatz von etwa 5 Mio. Euro und ein positives EBITDA.Für den Zukauf hätten sich die Leipziger schon eine Bankenfinanzierung in Höhe von 7,5 Mio. Euro gesichert. Zudem plane der VITA 34-Chef mit einer Kapitalerhöhung im Umfang eines Emissionserlöses von bis zu 5 Mio. Euro. Dazu werde Gerth ein Bezugsrecht anbieten. Die Details zu dieser Kapitalerhöhung sollten ebenfalls demnächst veröffentlicht werden. Folge der Übernahme von Seracell Pharma sei ein deutlicher Umsatzsprung auf deutlich mehr als 20 Mio. Euro, ein steigendes EBITDA sowie die Einlagerung von mehr als 200.000 Stammzellendepots.Parallel zum Kerngeschäft wolle Gerth die Aktivitäten der Gesellschaft ausweiten. Grob gesagt sollten dabei die Inhalte der Stammzellendepots optimaler genutzt werden. Das Thema Stammzellen habe enormes medizinisches Potenzial. VITA 34 arbeite an der Herstellerlaubnis für entsprechende Produkte und Therapien. Der Zulassungsantrag solle noch in diesem Jahr eingereicht werden. Die Vermarktung solle im Jahr 2018 beginnen. "Wir rechnen im Jahr 2018 schon mit den ersten Umsätzen. 2019 dann für ein volles Jahr", so Gerth.In den vergangenen Jahren sei es am Kapitalmarkt etwas ruhiger um VITA 34 geworden. Dies habe sich im Herbst 2016 geändert, als die Experten die Aktie bei Kursen von über 4 Euro zum Kauf empfohlen hätten. Vorstandswoche-Entdeckung VITA 34 sei in den folgenden Monaten von anderen Börsenmedien empfohlen und von einer breiteren Investorenschicht gekauft worden. In der Spitze habe sich das Papier auf über 7 Euro verteuert. Bei Kursen von über 4 Euro hätten die Experten dem Papier damals Verdopplungspotenzial prophezeit. Sie würden dabei bleiben: Die Aktie habe weiterhin massives Kurspotenzial. Sollte sogar früher oder später ein Hype an der Börse rund um Stammzellen entstehen, dann werde sich die Aktie nicht nur einmal verdoppeln.