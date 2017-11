Börsenplätze Vita 34-Aktie:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) mit Sitz in Leipzig ist die größte und erfahrenste Stammzellbank im deutschsprachigen Raum. Das 1997 gegründete Unternehmen ist Spezialist für die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und -gewebe zur medizinischen Vorsorge sowie für die Herstellung von Stammzelltransplantaten aus Nabelschnurblut. Gegenwärtig wird das Nabelschnurblut und -gewebe von rund 150.000 Kindern aus Deutschland und weiteren europäischen sowie außereuropäischen Ländern bei Vita 34 gelagert. Mit bereits 30 Anwendungen von zuvor im eigenen Kryolager aufbewahrten und für die medizinische Therapie hochwertig aufbereiteten Stammzelldepots kann Vita 34 die große Qualität ihrer Stammzellpräparate eindrucksvoll bestätigen. (23.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 habe heute den Q3-Bericht veröffentlicht und den Ausblick bestätigt. In Q3 stiegen die Erlöse signifikant um 39,5% auf 5,59 Mio. Euro und erfüllten damit die Erwartungen der Aktienanalysten von der Montega AG. Zurückzuführen sei der Umsatzanstieg hauptsächlich auf die erstmalige Konsolidierung von Seracell per Ende Juni (organisches Wachstum ca. 5%). Die Nabelschnurblut-Einlagerungen in Deutschland hätten sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 40% auf 1.129 (Vj.: 805) erhöht. Der starke Neukundenzuwachs entspreche damit der im Vorfeld vom Management in Aussicht gestellten Entwicklung infolge der Übernahme des vormals größten Wettbewerbers in der DACH-Region.Da nahezu alle damit verbundenden Akquisitions- und Integrationskosten in H1 eingeflossen seien, zeige Q3 aufgrund von Synergieeffekten eine deutliche Steigerung der Ergebniskennzahlen. Das EBITDA habe sich überproportional um 50,1% auf 1,12 Mio. Euro (Vj.: 0,74 Mio. Euro) erhöht. Angesichts gestiegener Abschreibungen infolge der Akquisition (PPAs Q3: 0,27 Mio. Euro) liege das Periodenergebnis mit 0,17 Mio. Euro jedoch unter Vorjahr. Der Vorstand hat im Conference Call bis 2021 PPAs in Höhe von 0,8 Mio. Euro p.a. angekündigt, die damit über den Schätzungen der Aktienanalysten von der Montega AG liegen. Sie hätten ihre Prognosen entsprechend angepasst.Vita 34 habe die Seracell-Integration inzwischen komplett vollzogen. Der ehemalige Verwaltungsstandort in Berlin sei vollständig geschlossen worden. Um für zukünftiges Wachstum ausreichend Produktions- und Lagerkapazitäten vorzuhalten, bleibe der zweite Seracell-Standort in Rostock erhalten. In 2018 erwarten die Aktienanalysten von der Montega AG keine weiteren ergebnisbelastenden Effekte, sodass sie unverändert mit einer deutlich verbesserten EBITDA-Marge von 17,5% (vs. 9,1% in 2017) rechnen.Nach der inzwischen erfolgreich abgeschlossenen Seracell-Übernahme sei Vita 34 die mit Abstand größte und marktführende Stammzellbank in der DACH-Region. Insgesamt sehen die Aktienanalysten von der Montega AG Vita 34 daher sehr gut positioniert, um profitabel zu wachsen. Ihre Prognosen hätten die Aktienanalysten infolge der erhöhten Abschreibungen angepasst. Da der Effekt nicht cash-wirksam sei, bleibe ihr Kursziel unverändert bei 12,00 Euro.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Vita 34-Aktie. (Analyse vom 23.11.2017)