Xetra-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

5,80 EUR -6,45% (18.05.17 17:07)



ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) mit Sitz in Leipzig ist die größte und erfahrenste Stammzellbank im deutschsprachigen Raum. Das 1997 gegründete Unternehmen ist Spezialist für die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und -gewebe sowie die Herstellung von Stammzelltransplantaten aus Nabelschnurblut. Gegenwärtig wird das Nabelschnurblut und -gewebe von rund 150.000 Kindern aus Deutschland und weiteren europäischen Ländern gelagert. Mit bereits 30 Anwendungen konnte Vita 34 die hohe Qualität der eingelagerten Stammzellpräparate bestätigen.



Dabei gleichermaßen vereint, sehen sich Mitarbeiter und Führungskräfte in ihrem Glauben an Fortschritt und Innovation in der Stammzellentherapie. In ihr steckt enormes medizinisches Potential und diese Entwicklung möchte Vita 34 aktiv mitgestalten. Dazu gehört nicht nur besonderes berufliches Know-how aus den Bereichen der Chemie, der Biologie und der Biotechnologie sowie der Medizin, sondern auch der Mut und die Weitsicht ein Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Forschung und Wirtschaft sicher, innovativ und mit stetem Wachstum in die Zukunft zu führen. (18.05.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 habe vorgestern Q1-Zahlen vorgelegt. In den ersten drei Monaten stiegen die Erlöse um 7,1% auf 4,08 Mio. Euro und erfüllten damit die Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG. Zurückzuführen sei der Umsatzanstieg auf einen größeren Kundenbestand sowie die hohe Kundenbindung. Etwa 98% der Kunden würden nach dem Ende ihres Einlagerungsvertrages eine Anschlussvereinbarung abschließen. Der dadurch stetig wachsende Anteil an Bestandsverträgen generiere für Vita 34 nachhaltig planbare Erträge.Durch Synergieeffekte sowie Größenvorteile nach der erfolgreichen Integration der zuletzt akquirierten Tochtergesellschaften habe das EBITDA auf 0,71 Mio. Euro mehr als verdoppelt werden können (MONe: 0,44 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge habe durch höher als von den Analysten erwartete Einsparungen mit 17,4% deutlich über dem Vorjahreswert von 8,3% gelegen. Die Herstellungskosten seien um 15,7% auf 1,6 Mio. Euro (Vj.: 1,9 Mio. Euro) zurückgegangen. Die Aktienanalysten der Montega AG gehen davon aus, dass es Vita 34 auch nach den bereits abgeschlossenen Integrationsmaßnahmen gelingt, die Bruttomarge weiter zu steigern (MONe: 57% in 2018 vs. 53% in 2016) und das Margenniveau somit insgesamt zu verbessern. Zusätzliche Akquisitionen, wie die im April gemeldete Übernahme der Seracell Pharma AG, dürften diese Entwicklung jedoch temporär verwässern.Eine angepasste Guidance für das Gesamtjahr 2017 werde der Vorstand nach Abschluss der Due Diligence-Prüfung im Rahmen der Seracell-Übernahme veröffentlichen. Die Analysten würden weitere Informationen bezüglich der Finanzierung der geplanten Akquisition sowie den aktualisierten Ausblick in den kommenden Wochen erwarten und ihre Prognosen bis dahin unverändert lassen.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel von 8,40 Euro für die Aktie von Vita 34.Börsenplätze Vita 34-Aktie: