Xetra-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

106,85 Euro +2,05% (23.05.2017, 14:13)



Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

106,85 Euro +1,95% (23.05.2017, 13:32)



NASDAQ-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

USD 119,74 +0,67% (23.05.2017, 14:26, vorbörslich)



ISIN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

US92532F1003



WKN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

882807



Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VX1



Nasdaq-Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VRTX



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs.

(23.05.2017/ac/a/n)



Boston (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Geoffrey Porges von Leerink Swann & Co.:Leerink Swann & Co., rechnet laut einer Aktienanalyse von Analyst Geoffrey Porges bei den Aktien des US-Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) nach wie vor mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Biotechsektor äußern die Analysten von Leerink Swann & Co. die Auffassung, dass die Aktienkurse um 25 bis 30% steigen könnten.Dazu müssten die Titel zu ihren längjährigen durchschnittlichen Bewertungsmultiplen zurückkehren und die erwarteten Umsatz- und Gewinnaussichten Realität werden. Außerdem würden größere politischen Risiken abnehmen, was generell für mehr Interesse sorge. Neue Wirkstoffparadigmen würden auftauchen und die Preisdisziplin der Biotechbranche habe sich verbessert.Allerdings sieht Analyst Geoffrey Porges bei den großen Biotechtiteln kurzfristig mehr Abwärtsrisiken als Aufwärtspotenzial. Bei den Wachstumstiteln sei sicherlich neues Investoreninteresse zu beobachten. Die kleineren Unternehmen würden ein stärkeres Wachstum und eine überlegene Profitabilität bieten. Außerdem bestehe in diesem Segment die größte Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem guten Übernahmeangebot komme.In ihrer Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse halten die Analysten von Leerink Swann & Co. am "outperform"-Rating fest sowie am Kursziel von 132,00 USD.Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie: