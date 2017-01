Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs.

(09.01.2017/ac/a/n)

Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Brian Skorney von Robert W. Baird:Brian Skorney, Aktienanalyst von Robert W. Baird., rechnet laut einer aktuellen Aktienanalyse bei den Aktien des US-Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) nach wie vor mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Performance von Orkambi sei im vierten Quartal besser gewesen als angenommen. Die Guidance von Vertex Pharmaceuticals Inc. habe die Erwartungen allerdings verfehlt.Auf Basis annualisierter Q4 Orkambi-Ergebnisse glauben die Analysten von Robert W. Baird an eine konservative Guidance für das Gesamtjahr. Eine Planung von 1,1 Mrd. USD als Untergrenze klinge angesichts der erzielten Leistung etwas absurd, so die Einschätzung von Analyst Brian Skorney.In ihrer Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Robert W. Baird ihr "outperform"-Rating sowie das Kursziel von 115,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:74,20 Euro -0,75% (09.01.2017, 11:48)