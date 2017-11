Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Weizenpreis erhielt gestern leichten Aufwind durch die Meldung des US-Landwirtschaftsministeriums USDA vom Montagabend, wonach nur noch 52% der US-Winterweizenpflanzen in einem guten oder sehr guten Zustand sind, so die Analysten der Commerzbank.



In der Vorwoche seien es noch 54% gewesen, zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr 58%. Weitere Unsicherheit in den Markt bringe die erst jetzt publik gemachte Information, dass Ende September eine stark erhöhte Menge des radioaktiven Elements Ruthenium-106 in den Bergen des Ural gemessen worden sei. Die Hintergründe seien noch unklar. Eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit habe angeblich nicht bestanden. Russland sei weltgrößter Weizenexporteur. Bei den hohen Netto-Short-Positionen könnten solche Meldungen für Umschichtungen der kurzfristig orientierten Marktteilnehmer sorgen.



Das USDA habe ebenso gemeldet, dass die US-Sojabohnenernte sich ihrem Ende nähere, 96% der Felder seien bereits abgeerntet. Bei Mais seien es derzeit 90%, der niedrigste Wert zu diesem Zeitpunkt seit drei Jahren. Regen und Kälte hätten in den letzten Wochen die Trocknung der Maispflanzen auf dem Feld erschwert. Werde der Mais noch feucht geerntet, könne er nur kurz gelagert werden, da er sonst verfaule oder teuer getrocknet werden müsse. Dies verursache weitere Kosten, nachdem wegen der Aussicht auf eine rekordhohe US-Sojabohnenernte und die zweitgrößte Maisernte aller Zeiten bereits die Preise für Lagerung und Transport gestiegen seien. (22.11.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.