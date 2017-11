Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers:



"Verbraucher in Shoppinglaune und Optimismus auf Unternehmensseite unterstützen die Aktienmärkte."



"Weiter optimistische Stimmungsdaten der Unternehmen sind für eine weitere Erholung von DAX & Co in Richtung der jüngsten Höchststände wichtig."



"Die anhaltend gute Konsumstimmung, die kommende Woche Eurolands Verbrauchervertrauen belegen sollte, spricht für beste Shoppinglaune im Weihnachtsgeschäft."



"Der strukturelle Bullenmarkt bleibt intakt." (17.11.2017/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Zuletzt drehten Eurolands Aktienmärkte an charttechnischen Unterstützungen fast schon mustergültig wieder nach oben, so Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen "Wochenausblick".Für eine weitere Erholung in Richtung der jüngsten Höchststände seien kommende Woche gute Stimmungsdaten sowohl der Unternehmen wie auch der Verbraucher wichtig: zum einen von Seiten der vorläufigen PMI-Einkaufsmanagerindices für November am Donnerstag im Euroland inklusive Deutschlands, zum anderen von Seiten des ifo-Geschäftsklimas am Freitag; schließlich auch noch bei Eurolands Verbrauchervertrauen am Mittwoch. Letzteres dürfte vor den wichtigen Weihnachts-Shoppingwochen den breiten Optimismus auf Verbraucherseite widerspiegeln.Daneben kämen in Deutschland am Montag die Produzentenpreise für Oktober sowie am Donnerstag das finale Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal. Zudem stünden in den USA am Montag der Sammelindex der Frühindikatoren im Oktober sowie am Mittwoch die entsprechenden Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter auf der Agenda.