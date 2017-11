Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

12,43 Euro +1,99% (17.11.2017, 17:43)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 14,65 +2,16% (17.11.2017, 17:44)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.



(17.11.2017/ac/a/n)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Gregg Gilbert von der Deutschen Bank:Gregg Gilbert, Aktienanalyst der Deutschen Bank, bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Empfehlung die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) zu halten.Bei Valeant Pharmaceuticals International Inc. vollziehe sich derzeit unter der Führung eines neuen Managements ein tiefgehender Wandel. Das Managen der kurzfristig fälligen Schulden und die Rückkehr des Kerngeschäfts auf den Wachstumspfad würden Applaus verdienen, so die Analysten von Deutsche Bank.Unsicherheit bezüglich der Wachstumsperspektiven (z.B. Xifaxan), die mittelfristigen Fälligkeiten, der mögliche Einfluss einer US-Steuerreform und mögliche Kosten infolge vergangener Sünden würden aber noch eine abwartende Haltung rechtfertigen auch wenn sich das Chance/Risiko-Profil insgesamt verbessert habe.Im Zuge einer Berücksichtigung von Kosten durch Untersuchungen und Rechtsstreitigkeiten im Bewertungsmodell senkt Analyst Gregg Gilbert das Kursziel für die Valeant Pharmaceuticals-Aktie von 19,00 auf 18,00 USD.Börsenplätze Valeant Pharmaceuticals-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:12,35 Euro +1,50% (17.11.2017, 17:38)