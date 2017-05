Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

12,51 Euro +0,57% (15.05.2017, 13:46)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 13,80 +1,55% (15.05.2017, 15:35)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(15.05.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



London (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse des Analysten Douglas Tsao von Barclays:Douglas Tsao, Aktienanalyst beim Investmenthaus Barclays, rät Investoren laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Gleichgewichtung der Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX).Die Quartalszahlen von Valeant Pharmaceuticals International Inc. hätten nicht den befürchteten Schnitt bei der Guidance gebracht. Allerdings warnen die Analysten von Barclays vor der Hoffnung, dass das Unternehmen bereit für einen Einstieg in eine Umschwungphase sei. Bis zum ersten Quartal 2018 könnten zwar Schulden in einer Größenordnung von 5 Mrd. USD abgebaut werden.Allerdings bleibe festzuhalten, dass die Performance der Kernprodukte im ersten Quartal 2017 alles andere als grandios gewesen sei. Eine Preiserholung im Dermatologie-Segment sei von schwächeren Verschreibungszahlen ausgeglichen worden.Die jüngste Refinanzierung verschaffe Valeant Pharmaceuticals kurzfristig etwas Flexibilität. Das Management beklage, dass dieser Umstand vom Markt nicht honoriert werde und das die Verschuldungsquote wichtiger sei als die Höhe der Schulden an sich. Analyst Douglas Tsao sieht in dieser Sichtweise auch Wahrheit, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass angesichts von Fälligkeiten von mehr als 21 Mrd. USD (Zeitraum 2020 bis 2023) im Hinblick auf die Zielerreichung ein genauerer Fahrplan notwendig sei.Börsenplätze Valeant Pharmaceuticals-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:12,44 Euro -1,13% (15.05.2017, 14:40)