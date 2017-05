Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

12,79 Euro +2,81% (15.05.2017, 16:27)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 14,04 +3,31% (15.05.2017, 16:27)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(15.05.2017/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Douglas Miehm von RBC Capital Markets:Douglas Miehm, Aktienanalyst beim Investmenthaus RBC Capital Markets, rechnet laut einer Aktienanalyse hinsichtlich der Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) nach wie vor mit einer sektorkonformen Kursentwicklung.Die Quartalszahlen von Valeant Pharmaceuticals International Inc. seien mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Zentraler Aspekt sei aber die Anhebung der EBITDA-Planungen gewesen. Die erste Guidance-Erhöhung sei zwei Jahren könnte den Anfang einer Transition bei Valeant Pharmaceuticals signalisieren.Obwohl das wichtigste Produkt von Valeant, Xifaxan, im abgelaufenen Vierteljahr Schwächen offenbart habe, sprechen die Analysten von RBC Capital Markets davon, dass statt mehr Abwärtsrisiken nun größeres Aufwärtspotenzial vorhanden sei. Nachdem ein Allzeittief erreicht worden sei könnte es nun zu einer Verbesserung des Sentiments kommen, so die Einschätzung des Analysten Douglas Miehm.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von RBC Capital Markets den Titel unverändert mit "sector perform" ein und erhöhen das Kursziel von 18,00 auf 19,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:12,80 Euro +1,42% (15.05.2017, 16:01)