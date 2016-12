Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

13,53 Euro -1,06% (29.12.2016, 14:31)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 14,15 -0,56% (29.12.2016, 15:34)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(29.12.2016/ac/a/n)

San Francisco (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst David Maris von Wells Fargo Advisors:Laut einer Aktienanalyse bestätigt David Maris, Analyst beim Investmenthaus Wells Fargo Advisors, seine Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX).Die jüngsten Bond-Preise von Valeant Pharmaceuticals International Ltd. seien in den letzten Wochen gesunken. Damit werde einem zunehmenden Ausfallrisiko Rechnung getragen.Die Analysten von Wells Fargo Advisors glauben, dass Valeant wahrscheinlich Anfang 2017 mit der Refinanzierung der langfristigen Fälligkeiten beginnen müsse. Ein sich eintrübender Ausblick und ein Umfeld steigender Zinsen dürften zu zusätzlichen Kosten bei der Refinanzierung führen, was auf die Gewinne drücke. In den Konsensprognosen könnten die Risiken noch nicht ausreichend berücksichtigt sein, so die Einschätzung von Analyst David Maris.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Wells Fargo Advisors das "underperform"-Rating sowie die Fair Value-Spanne von 10 bis 13 USD.