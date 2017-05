ISIN United Internet-Aktie:

Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit 16,97 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 34,29 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts der führende europäische Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 8.100 Mitarbeitern, ca. 2.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, GMX, WEB.DE, united-domains, Fasthosts, Arsys, home.pl, InterNetX, Sedo, affilinet und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 51 Mio. Kunden-Accounts. (17.05.2017/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Im Sommer 2015 und Anfang 2016 hätten die Experten darüber berichtet, dass sich Ralph Dommermuth, CEO von United Internet, irgendwann Drillisch einverleiben werde. Auf Ralph sei einfach Verlass! Die Gründe seien klar gewesen: Er habe mit Vodafone keinen attraktiven Deal abschließen können, um guten Zugriff auf deren Netz zu erhalten. Drillisch hingegen sei ein echter Coup mit Telefónica Deutschland und dem Zugriff auf deren Netzkapazität gelungen. Einen Deal, den Dommermuth damals selbst gerne abgeschlossen hätte. Er sei von Drillisch schlicht ausgebremst worden, weshalb er sich bei Drillisch beteiligt habe. Dommermuth gehe nun sogar noch einen Schritt weiter und bringe seine 1&1 Telecommunication in Drillisch unter dem Dach von United Internet ein und habe somit durch die Hintertür diesen Netzzugriff.Mit einem Börsenwert von 10 Mrd. Euro ist United Internet nun starker DAX-Anwärter, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 17.05.2017)Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:48,025 EUR +0,02% (17.05.2017, 10:22)Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:48,049 EUR -0,35% (17.05.2017, 10:29)