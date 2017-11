ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Kern der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) sind die leistungsfähigen Internet-Fabriken mit 9.300 Mitarbeitern, davon rund 3.000 in Produktmanagement, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, Drillisch, GMX, WEB.DE, mail.com, Strato, Arsys, Fasthosts, InterNetX, united-domains, home.pl, 1&1 Versatel, Affilinet, Sedo und United Internet Media steht United Internet für eine herausragende Operational Excellence für weltweit rund 57 Mio. Kunden-Accounts in zehn Rechenzentren mit insgesamt rund 90.000 Servern. Darüber hinaus hält United Internet Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sowie zahlreiche Beteiligungen an jungen Internet-Unternehmen. (23.11.2017/ac/a/t)

New York (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Analyst Joshua Mills von Goldman Sachs:Joshua Mills, Analyst von Goldman Sachs, streicht in einer aktuellen Branchenstudie die Kaufempfehlung für die Aktie des Internet- und Telekomkonzerns United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF), erhöht aber das Kursziel von 56 auf 62 Euro.Mit einem Kursgewinn von 50% habe das TecDAX-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 11,4 Mrd. Euro im bisherigen Jahresverlauf stärker zugelegt als der Technologie-Auswahlindex, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zudem habe die United Internet-Aktie erst am Dienstag mit 56,87 Euro ein Rekordhoch erreicht. Mills traue dem Titel damit trotz des leicht angehobenen Kursziels keine großen Sprünge mehr zu.Joshua Mills, Analyst von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Branchenstudie die United Internet-Aktie von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 56 auf 62 Euro angehoben. (Analyse vom 23.11.2017)Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:55,69 EUR -1,33% (22.11.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:55,191 EUR -0,81% (23.11.2017, 09:08)