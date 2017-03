ISIN United Internet-Aktie:

Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit 15,43 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 32,61 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts der führende europäische Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 7.900 Mitarbeitern, ca. 2.500 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, GMX, WEB.DE, united-domains, Fasthosts, Arsys, InterNetX, Sedo, affilinet und Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 48 Mio. Kunden-Accounts. (08.03.2017/ac/a/t)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - United Internet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) charttechnisch unter die Lupe.Im Dezember vergangenen Jahres habe die United Internet-Aktie auf Basis der 200-Wochen-Linie (akt. bei 36,79 EUR) die Kurve bekommen. Mittlerweile habe der Titel darüber hinaus den seit Dezember 2015 bestehenden Baissetrend zu den Akten legen sowie die kürzerfristige Glättungslinie der letzten 200 Tage (akt. bei 38,10 EUR) zurückerobern können. Allein an dieser Einleitung könnten Anleger die sich verbessernde charttechnische Ausgangslage festmachen.Was allerdings noch fehle, sei ein Sprung über die Hürden in Form der verschiedenen Verlaufshochs seit August 2016 zwischen 40,10 EUR und 41,01 EUR. Schließlich würde eine positive Weichenstellung die Bodenbildung der letzten Monate abschließen und ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 6 EUR freisetzen, welches bestens mit den Hochs vom März und Mai 2016 bei rund 46 EUR harmoniere. Hoffnungen auf einen Abschluss der unteren Umkehr wecke der trendfolgende MACD, der sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis derzeit freundlich zu interpretieren sei. Um das Ausbruchsszenario nicht zu gefährden, sollte die 200-Tage-Linie in Zukunft nicht mehr unterschritten werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2017)Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:39,58 EUR +0,47% (07.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:39,544 EUR +0,33% (08.03.2017, 22:25)