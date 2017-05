Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit 16,97 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 34,29 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts der führende europäische Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 8.100 Mitarbeitern, ca. 2.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, GMX, WEB.DE, united-domains, Fasthosts, Arsys, home.pl, InterNetX, Sedo, affilinet und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 51 Mio. Kunden-Accounts. (23.05.2017/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.United Internet habe den Markt mit einem echten Knaller überrascht, über den zwar immer wieder spekuliert worden sei, für den es aber zuletzt keine konkreten Hinweise gegeben habe: Der TecDAX-Konzern wolle den Konkurrenten Drillisch übernehmen. Vollzogen werden solle dies in einer zweistufigen Transaktion, in deren Rahmen zunächst ein Teil der 1&1 Telecommunication SE, die das Telekommunikationsgeschäft von United Internet mit Privatkunden verantworte, gegen Ausgabe von Aktien an Drillisch abgegeben werde. In einem zweiten Schritt solle die Hauptversammlung von Drillisch dann der vollständigen Einbringung der United Internet-Tochter mit einer weiteren Sachkapitalerhöhung zustimmen, womit der Anteil von United Internet auf 72,7% steigen würde. Flankiert werde dies von einem freiwilligen Übernahmeangebot, in dessen Rahmen 50 Euro je Drillisch-Aktie geboten würden.Damit solle ein Telekommunikationsanbieter geschaffen werden, der den großen Drei - Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica - die Stirn bieten könne. Der Deal mache durchaus Sinn und sei daher an der Börse mit deutlichen Aufschlägen auch für die United Internet-Aktie quittiert worden. Die im Anschluss veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal, in dem United Internet Umsatz und EBITDA nur um 2,1 resp. 6,1% gesteigert habe, würden aber auch verdeutlichen, dass der Konzern neue Impulse brauche.Wegen der Risiken, die mit einer Übernahme in der Dimension üblicherweise verbunden sind, haben sich die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" in der Empfehlungsliste zum Ausstieg mit einer Rendite von 13% in weniger als zwei Monaten entschieden. (Ausgabe 19 vom 20.05.2017)Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:47,50 EUR -0,53% (22.05.2017, 17:35)