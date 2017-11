Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

23,87 EUR +0,29% (22.11.2017, 10:34)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

23,876 EUR +0,70% (22.11.2017, 10:50)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (22.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01).Erwartungsgemäß hätten gestern der Vorstand und der Aufsichtsrat (AR) von Uniper in einer Pflichtstellungnahme zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von Fortum (22,00 Euro je Uniper-Aktie in bar vor der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2017 (0,69 Euro je Uniper-Aktie); keine Mindestannahmequote), dieses abgelehnt und den Uniper-Aktionären geraten, dieses nicht anzunehmen. Nach Erachten des Analysten sei bezüglich der Höhe des Übernahmeangebots zu berücksichtigen, dass es auf der bilateralen Vereinbarung des aktuellen Uniper-Großaktionärs E.ON (Anteil: 46,65%) mit Fortum basiere. Da die Uniper-Beteiligung nicht zum Kerngeschäft von E.ON gehöre und E.ON wohl einen Paketverkauf präferiert habe, sei der Energieversorger wahrscheinlich bereit gewesen, einen Abschlag bei der Veräußerung hinzunehmen.Darüber hinaus sei davon auszugehen, dass das Fortum-Management den Angebotspreis nicht als Obergrenze für den Wert der Uniper-Aktie sehe. Fortum habe in den Angebotsunterlagen einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag nicht ausgeschlossen. Der finnische Energieversorger könne im Anschluss an das Übernahmeangebot weitere Uniper-Aktien am Markt kaufen. Diese Aspekte gemeinsam mit den sich verbessernden Ertragsperspektiven würden dafür sprechen, dass ein Uniper-Aktienkurs über dem Fortum-Angebotspreis gerechtfertigt sei. Anfang Dezember dürfte auch mehr Klarheit bezüglich der Vorhaben des Uniper-Managements bestehen.Börsenplätze Uniper-Aktie: