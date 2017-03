Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

14,046 EUR +0,22% (07.03.2017, 10:51)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (07.03.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analystin Tanja Markloff von der Commerzbank:Tanja Markloff, Analystin der Commerzbank, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach der Veräußerung der Gasfeld-Beteiligung Yushno-Russkoje das Kursziel für die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) von 13 auf 14,60 Euro.Der Verkaufspreis liege rund 600 Mio. Euro über ihrer ursprünglichen Annahme, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Markloff gehe von einer Abspaltung in der zweiten Jahreshälfte 2017 aus und habe daher ihre Dividenden- und Gewinnprognosen (EPS) nach unten revidiert. Da die Uniper-Aktie bereits nahe des fairen Wertes notiere, bleibe es beim neutralen Anlagevotum.Tanja Markloff, Analystin der Commerzbank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Uniper-Aktie bestätigt und das Kursziel von 13 auf 14,60 Euro angehoben. (Analyse vo 07.03.2017)Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:14,02 EUR +0,47% (07.03.2017, 10:35)