Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (01.06.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) von 17 Euro auf 18 Euro.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf nicht genannte Kreise bekannt gebe, führe der finnische Versorger Fortum (mehrheitlich im Staatsbesitz) Gespräche mit E.ON bezüglich des Kaufs von dessen 47%igem Anteil an Uniper (Aktivitäten: konventionelle Stromerzeugung in Deutschland, Großbritannien, Schweden und Russland sowie globaler Energiehandel). Diermeier halte diese Transaktion für deutlich wahrscheinlicher als einen Verkauf von Uniper an RWE (wegen schwedischer AKWs und Russland-Aktivitäten). Fortum würde mit einer Uniper-Übernahme seine Marktposition in Schweden und Russland ausbauen und in neue Märkte (Deutschland, Großbritannien) eintreten. Noch gebe es seitens der involvierten Unternehmen keine offiziellen Stellungnahmen. E.ON solle bereits ihre bevorzugte Bank bei derartigen Vorhaben (Goldman Sachs) mit der Prüfung von Optionen beauftragt haben.Der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier, bewertet die Uniper-Aktie (3 Monate: +30%) weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 01.06.2017)