ISIN Unilever-Aktie:

NL0000009355



WKN Unilever-Aktie:

A0JMZB



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNI3



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNLNF



Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (01.12.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Aktienanalyst James Targett von der Berenberg Bank:James Targett, Aktienanalyst der Berenberg Bank, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF).Der Markt habe einige Zweifel an einer Wachstumsbeschleunigung, so der Analyst nach der Kapitalmarktveranstaltung des Konzerns. Der Unternehmensführung sei es jedoch gut gelungen, sie mit einem klaren Fahrplan zu zerstreuen. Er habe die attraktive Bewertung des Wertpapiers gelobt.James Targett, Aktienanalyst der Berenberg Bank, hat sein "buy"-Votum für die Unilever-Aktie mit einem Kursziel von 56,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 01.12.2017)Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:48,38 EUR -0,34% (01.12.2017, 15:17)Euronext Amsterdam-Aktienkurs Unilever-Aktie:48,40 EUR +0,03% (01.12.2017, 16:09)