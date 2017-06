Wenn ich mir den langjährigen Aufwärtstrend der Aktie anschaue, der 2009 in der Weltwirtschaftskrise bei 17 Euro begonnen hat, würde ich den aktuellen Kurssprung abwarten und erst bei Kursen unter 47 Euro einsteigen, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Unilever-Aktienanalyse. Gegebenenfalls besuche die Unilever-Aktie auch nochmals ihre Hochs vom Vorjahr bei 43 Euro, dort würde der Aktienexperte dann nachkaufen. Doch viel günstiger werde man diese solide Aktie schwerlich bekommen. (Ausgabe 22 vom 02.06.2017)



Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (05.06.2017/ac/a/a)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse des Aktienexperten Stephan Heibel von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei Kursen unter 47 Euro in die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) einzusteigen.Mitte Februar sei die Bombe geplatzt: Der US-Konzern Kraft Heinz, an dem Warren Buffet über ein Viertel der Anteile halte, habe 143 Mrd. USD für den britisch niederländischen Lebensmittel- und Konsumgüterkonzern Unilever geboten. Die Aktie von Unilever sei um 10% nach oben geschossen.Umgehend habe Unilever CEO Paul Polman verkündet, sein Unternehmen stünde für eine Übernahmegespräch nicht zur Verfügung. Man sei alleine erfolgreicher. Zwei Tage später habe Kraft Heinz das Übernahmegebot zurückgezogen. Die Aktie von Unilever sei seither um weitere 15% angestiegen.Es sei nicht selten, dass eine Aktie aufgrund eines Übernahmeangebots in die Höhe schnelle. Doch wenn dann dieses Angebot zurückgenommen werde, dann falle die Aktie in der Regel. Es sei schon eine Besonderheit, dass die Aktie von Unilever auch nach der Rücknahme des Angebots weiter gestiegen sei. Der Grund könnte sein, dass diese Übernahmegeschichte Unilever in den Fokus vieler Anleger gerückt habe, die dadurch auf die günstige Bewertung und die guten Geschäftsaussichten aufmerksam geworden seien.Vor zwei Wochen habe CEO Paul Polman im US-Fernsehen zur Geschichte Stellung genommen. Dabei habe er die unterschiedlichen Geschäftsansätze der beiden Unternehmen erklärt. Während Kraft Heinz dadurch wachse, indem man erfolgreiche Marken übernehme, in den Konzern integriere und den Vertriebsmarkt vergrößere, während man gleichzeitig die Kosten senke, wachse Unilever organisch. Das heiße: Die bestehenden Marken von Unilever würden jährlich im Umsatz zulegen, derzeit um durchschnittlich 5% p.a., während der Absatzmarkt weltweit um durchschnittlich 2,5% p.a. wachse.Warren Buffet sei übrigens von dem Übernahmeversuch gar nicht begeistert gewesen, daher sei das Thema auch so schnell vom Tisch gewesen. Polman habe gesagt, das Geschäftsmodell von Unilever entspreche dem langfristigen Ansatz von Warren Buffet, nur sei Unilever seit vielen Jahren erfolgreicher.Unilever zeige, wie man sich auf die veränderte Welt einstelle: Sowohl neue Märkte würden erfolgreich erschlossen als auch neue Absatzwege angegangen. Strategien, die den langfristigen Erfolg des Unternehmens sicherstellen würden.Zum Spekulieren sei das aktuelle Kursniveau also nicht geeignet. Für langfristig orientierte Anleger sei die Unilever-Aktie attraktiv.