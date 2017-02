Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

12,13 EUR -2,54% (24.02.2017, 16:36)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (24.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Für Nikolas Kessler von "Der Aktionär" ist die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) kein Kauf.Die 13 Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung des italienischen Finanzinstituts sei so gut wie abgeschlossen. Die UniCredit habe am Donnerstagabend verkündet, dass zu Ende der Zeichnungsfrist 99,8 Prozent der neuen Aktien platziert worden seien.Dass das Geldhaus die Rekord-Kapitalerhöhung erfolgreich über die Bühne gebracht habe, sei durchaus positiv zu werten. Jedoch sei die dünne Kapitaldecke bei weitem nicht das einzige Problem der UniCredit gewesen. Offen sei beispielsweise, wo der von Mustier im Dezember angekündigte Gewinn von 4,7 Milliarden Euro im Jahr 2019 her kommen solle.Börsenplätze UniCredit-Aktie:Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:12,115 EUR -2,30% (24.02.2017, 16:21)