Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

17,595 EUR -1,32% (22.08.2017, 15:23)



Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

17,531 EUR -2,00% (22.08.2017, 15:27)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (22.08.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF).Dank entschlossener Sanierungsmaßnahmen finde das italienische Finanzinstitut langsam aber sicher zurück in die Erfolgsspur. Auch der Kurs der UniCredit-Aktie habe sich im letzten halben Jahr wieder deutlich aufgehellt. Innerhalb der letzten sechs Monate habe das Papier bereits rund 50 Prozent zulegen können. Als Belohnung könnte schon Ende August der Wiederaufstieg in den EURO STOXX 50 anstehen.Wenn die Zusammensetzung des EURO STOXX 50 am 31. August turnusmäßig überprüft werde, könnte es recht überraschen zu einer Wechsel im europäischen Leitindex kommen.Eine Wiederaufnahme in den EURO STOXX 50 könnte dem Kurs kurzfristig für weitere Impulse sorgen. Fonds, die den Index abbilden würden, müssten die Aktien in diesem Fall nämlich austauschen und entsprechend umgewichten.Das Kaufvotum des AKTIONÄR mit Kursziel 25 Euro habe daher weiterhin Bestand. Ein Stopp bei 13,50 Euro sichert die Position nach unten ab, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2017)Börsenplätze UniCredit-Aktie: