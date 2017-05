Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (30.05.2017/ac/a/a)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Goy von der Deutschen Bank:Benjamin Goy, Analyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Branchenstudie nach der Berichtssaison im Bankensektor weiterhin zum Kauf der Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF).Fazit sei, dass eine positive Gewinnwirkung durch langfristig steigende Zinsen noch in weiter Ferne liege, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Nettozinserträge seien zwar besser als erwartet ausgefallen, diesbezüglich seien allerdings weitere Fortschritte nötig. Das Ergebnis der UniCredit sei indes ermutigend. Das Papier des italienischen Finanzkonzerns gehöre weiter zu den von ihm favorisierten Werten.Benjamin Goy, Analyst der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "buy"-Votum für die UniCredit-Aktie mit einem Kursziel von 19,20 Euro bestätigt. (Analyse vom 30.05.2017)Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:15,885 EUR -0,66% (30.05.2017, 14:40)