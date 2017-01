Stabilität nur im Normandie-Format erreichbar



Sie sei sich mit Poroschenko einig, dass Frieden, die territoriale Integrität der Ukraine und eine stabile politische Situation nur gemeinsam mit Frankreich in Verhandlungen im Normandie-Format zu erreichen seien. Dies sei der richtige Weg, bekräftigte Merkel, "auch wenn der Weg mühsam ist".



Normandie-Format



Die Bundesregierung arbeitet mit Präsident Poroschenko seit über zwei Jahren an einer friedlichen Lösung des Konflikts in der Ostukraine. Zusammen mit Poroschenko, Frankreichs Präsident Hollande und Russlands Präsident Putin hat die Kanzlerin am 12. Februar 2015 die Minsker Vereinbarungen ausgehandelt. In diesem "Normandie-Format" - auch "N4", benannt nach dem ersten Treffen dieser Art am 6. Juni 2014 - finden seither auf verschiedenen Ebenen Verhandlungen statt. Dabei geht es um die praktische Umsetzung des in Minsk beschlossenen Maßnahmenkatalogs, vorrangig einen Waffenstillstand, Truppenrückzug und politische Reformen. Beim jüngsten Spitzentreffen am 19. Oktober in Berlin verabschiedeten die Teilnehmer hierzu einen konkreten Fahrplan ("Roadmap").



Lob der Kanzlerin für Wirtschaftsreformen



"Wir werden heute natürlich auch über die wirtschaftliche Lage in der Ukraine sprechen", so Merkel. Sie lobte ausdrücklich die Reformpolitik der ukrainischen Führung in dieser bedrängten Situation. Die Ukraine habe "ein schwieriges IWF-Programm" zu meistern und dabei bisher "alle Meilensteine erfüllt". Deutschland unterstütze die weitere ökonomische Umordnung der gesamten Ukraine durch deutsche Beratung.



Sowohl die Kanzlerin als auch Poroschenko wiesen auf verbesserte Wirtschaftsdaten "nach einer wirkliche schweren Zeit und harten Reformen" hin. So seien 1.200 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung in der Ukraine tätig. Zudem sei eine deutsche Außenhandelskammer gegründet worden, sagte Merkel. "Unsere Exporte in die Ukraine sind in den ersten drei Quartalen des Jahres 2016 um fast 17 Prozent gestiegen."



Gespräche mit Gabriel und Lammert



Im Anschluss an das Gespräch im Kanzleramt besuchten Merkel und Poroschenko den Breitscheidplatz. Bei dem Terroranschlag am 19. Dezember 2016 auf dem dortigen Weihnachtsmarkt war auch ein ukrainischer Staatsbürger ums Leben gekommen.



Am Nachmittag traf Poroschenko auch den neuen deutschen Außenminister Sigmar Gabriel zu einem Gespräch im Auswärtigen Amt. Bereits am Vormittag hatte der Gast aus der Ukraine einen Gesprächstermin mit Bundestagspräsident Norbert Lammert im Deutschen Bundestag. (Pressemitteilung vom 30.01.2017) (31.01.2017/ac/a/m)







