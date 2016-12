Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Kurz vor Weihnachten tröpfeln heute noch einige Konjunkturdaten aus den USA ein, so auch die finale Schätzung für das BIP im 3. Quartal, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Eine Korrektur der vorangegangenen Schätzung von 3,2% (ann.) sei allerdings nach Ansicht der Analysten nicht zu erwarten, womit die US-Wirtschaft die Phase vergleichsweise geringen Wachstums zum Jahreswechsel 2015/2016 endgültig hinter sich gelassen haben sollte. Für das Gesamtjahr sollte sich so unter der Voraussetzung eines soliden Jahresschlussquartals ein Wachstum von 2,3% einstellen, was die BIP-Dynamik des vergangenen Jahres deutlich überflügeln würde.



Mit Blick auf die von Donald Trump in Aussicht gestellten Konjunkturmaßnahmen sei davon auszugehen, dass sich das BIP-Wachstum 2018 nochmals beschleunige (HSBC 2018e: 2,7%), wobei steuerliche Entlastungen für die Haushalte besonders den Konsum ab der zweiten Jahreshälfte 2017 antreiben sollten (HSBC BIP 2017e: 2,3%). Für die Finanzmärkte dürften die heutigen Publikationen ohne spürbare Impulse bleiben. (22.12.2016/ac/a/m)





