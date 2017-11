Wien (www.aktiencheck.de) - Das Hickhack im Hinblick auf die angekündigte US-Steuerreform (u.a. Senkung des Unter nehmenssteuersatzes von 35% auf 20%; niedrige Sondersteuer auf in die USA zurückgeführte Gewinne) bot zuletzt für so manchen Marktteilnehmer einen guten Grund erstmal Gewinne mitzunehmen bzw. die seit Jahresbeginn teilweise beträchtliche Performance "einzusperren", so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



In der "Causa Prima" stehe als nächste Hürde die Abstimmung im Senat an. Selbst wenn es hier eine schnelle Zustimmung gebe (wovon die Analysten nicht ausgehen würden), so werde sich das Vorhaben aufgrund der unterschiedlichen Vorschläge des Repräsentantenhauses und des Senats als zähes Ringen um einen Kompromiss erweisen, der sich durchaus ins erste Quartal ziehen dürfte.



Letztendlich würden die Analysten aber von einer Umsetzung der Steuerreform ausgehen. Im Vorfeld einer sich abzeichnenden Einigung dürfte dann der Schalter schnell wieder auf Optimismus umspringen, zumal ein niedrigerer Steuersatz die Nettogewinne nachhaltig anheben und eine Sondersteuer auf repatriiertes Cash wohl zu einem Anspringen bei Aktienrückkaufprogrammen und in der M&A-Aktivität führen werde. Dementsprechend dürften US-Aktien in Richtung Jahresende auch "outperformen". (22.11.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.