Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der heutige Tag ist arm an neuen Konjunkturdaten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In den USA werde lediglich das Konsumentenvertrauen der University of Michigan (UoM) veröffentlicht. Angesichts der soliden Entwicklung am US-Arbeitsmarkt mit der Schaffung neuer Arbeitsstellen in der Region von knapp 200.000 pro Monat und der im Trend weiter rückläufigen Arbeitslosenquote, die im Juli 2017 mit 4,3% auf das niedrigste Niveaus seit Anfang 2001 gesunken sei, bleibe das Konsumentenvertrauen wohl in der Komfortzone. Die Schnellschätzung im August sollte mit 93,6 Punkten kaum eine Abweichung vom Juli-Wert ausweisen. Der private Verbrauch als BIP-Komponente sollte im laufenden Jahr mit 2,6% eine höhere Expansionsrate aufweisen als das gesamte BIP (2017e: 2,3%). Diese Entwicklung habe schon seit 2014 Bestand.



Zu beachten bleibe aber, dass vom Aufwind des Konsumentenvertrauens, der mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November 2016 eingesetzt habe, nicht mehr viel übrig seo. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2016 habe das Konsumentenvertrauen im Durchschnitt bei 91 Punkten und seither bei rund 96 Punkten gelgen. Die Erwartungskomponente habe aber im Juli 2017 mit 80,5 Punkten den Durchschnittswert der Periode Januar bis Oktober 2016 schon leicht und sogar seit der Wahl um rund sechs Indexpunkte den Durchschnittswert unterschritten. (18.08.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.