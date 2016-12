Dieser dürfte damit einen Teil der zu befürchtenden Belastungen seitens der Industrie sowie insbesondere des Außenhandels im 4. Quartal kompensieren. Dennoch gehen die Analysten von Postbank Research vor dem Hintergrund der bisherigen Entwicklung im laufenden Quartal davon aus, dass sich das US-BIP-Wachstum im Schlussquartal des Jahres 2016 von 3,2% auf 1,7% in annualisierter Rechnung abschwächen sollte.



Auch wenn die US-Wirtschaft sich im Winterhalbjahr voraussichtlich noch eine Verschnaufpause gönnen werde: Unter dem neuen Präsidenten dürfte sich die Konjunktur im weiteren Jahresverlauf 2017 deutlich beleben. Hierfür würden insbesondere die Ankündigungen hinsichtlich eines kräftigen fiskalischen Impulses in Form umfangreicher Steuersenkungen und massiver Infrastrukturinvestitionen sprechen. Erste Effekte hieraus dürften dabei bereits im Verlauf des kommenden Jahres zu verzeichnen sein. Die diesbezüglichen Erwartungen - und dabei nicht zuletzt die Hoffnung auf geringere Unternehmenssteuern - spiegele sich aktuell bereits in diversen Stimmungsindikatoren für die US-Wirtschaft wider. So sei der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im November um 1,3 auf 53,2 Punkte gestiegen und liege damit aktuell auf seinem Jahreshöchststand. Im Servicesektor sei der Index sogar um 2,4 auf 57,2 Punkte geklettert - ebenfalls Jahresbestwert.



Vor diesem Hintergrund würden die Analysten davon ausgehen, dass sich das US-BIP-Wachstum im kommenden Jahr deutlich von 1,5% auf 2,2% beschleunigen werde. Nach einem noch verhaltenen Jahresauftakt mit einem Plus von 1,6% im 1. Quartal dürfte die annualisierte Wachstumsrate zum Jahresende bereits über 3% liegen.



Die US-Verbraucherpreise seien im November um 0,2% gegenüber dem Vormonat gestiegen, nachdem das Plus im Oktober noch 0,4% betragen habe. Auslöser für den geringeren Preisanstieg seien dabei insbesondere die Energiepreise gewesen, die im Vormonatsvergleich nur noch um 1,2% (Oktober: +3,5%) zugelegt hätten, nachdem der Ölpreis zwischenzeitlich noch einmal gesunken sei. Auffällig sei zudem die nun schon seit fünf Monaten anhaltende Stagnation der Nahrungsmittelpreise, die damit auch weiterhin keinen Beitrag zur Teuerung liefern würden. Hingegen sei bei Dienstleistungen (+0,3%), sowie Freizeitaktivitäten (+0,1%) eine höhere Preisdynamik als im Vormonat zu verzeichnen gewesen. Die Kernverbraucherpreise (ohne Nahrungsmittel und Energie) seien wie die gesamten US-Verbraucherpreise um 0,2% geklettert.



Insgesamt hätten die Verbraucherpreise damit im letzten Monat um 1,7% über ihrem Niveau im November 2015 gelegen, nach 1,6% im Oktober. Verantwortlich für diesen Anstieg würden die Energiepreise zeichnen. Nachdem diese sich lange Zeit unterhalb ihres Niveaus im jeweiligen Vorjahresmonat bewegt hätten, hätten sie im Oktober erstmals wieder um 0,1% darüber gelegen. Im November habe das Plus bereits 1,1% betragen. Die dämpfenden Effekte auf die Inflationsrate seien somit deutlich geringer geworden. Dieser Trend dürfte sich in den kommenden Monaten - selbst ohne einen weiteren Anstieg des Ölpreises - fortsetzen. Hinzu kämen preistreibende Effekte der zu erwartenden, expansiven Fiskalpolitik unter dem neuen US-Präsidenten. Die US-Inflationsrate dürfte daher bereits Anfang kommenden Jahres über 2% steigen und nach 1,2% in diesem Jahr im Jahresdurchschnitt 2017 bei 2,3% liegen. Damit wäre sie erstmals seit 2012 wieder höher als die Kerninflationsrate, die die Analysten von Postbank Research im kommenden Jahr bei 2,2% erwarten. (Perspektiven Januar 2017) (29.12.2016/ac/a/m)







