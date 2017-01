Mit der Bekanntgabe der Importpreise am Donnerstag um 14:30 Uhr falle traditionell der Startschuss für die Veröffentlichungen der Preisdaten für den vergangenen Monat. Besonders bedeutsam könnte die Bekanntgabe diesmal sein, da erstmals seit Anfang 2012 die Chance vorhanden sei, dass die Jahresraten sowohl der Import-, der Produzenten- als auch der Konsumentenpreise die magische Grenze von 2,0% wieder erreichen würden. Darauf würden beispielsweise die Ölpreisentwicklung und die Preiskomponenten der Unternehmensumfragen hindeuten.



Die Veröffentlichungen würden derzeit natürlich auf ein von zunehmenden Inflationserwartungen geprägtes Umfeld treffen. Eine Bestätigung der im Markt vorherrschenden Inflationssorgen könnte also für einen nochmaligen Renditeanstieg und einer Aufwertung des US-Dollar führen. Diese Entwicklung sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass vor allem Basiseffekte für den aktuellen Schub nach oben verantwortlich seien. Das wäre auch ohne Donald Trump zustande gekommen!



Am Freitag um 14:30 Uhr dürfte nach den nicht ganz so freundlichen Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen im Berichtsmonat November nun im Dezember mit einem deutlicheren Anstieg zu rechnen sein. So habe Festtagsstimmung beim Konsum geherrscht! In diese Richtung würden beispielsweise positive Kommentare von den Online-Händlern deuten. Insbesondere die Segmente Kleidung(wetterbedingt) und Kraftfahrzeugen hätten sich im Dezember freundlich entwickelt. Somit würden die Analysten von einem Zuwachs von 0,7% M/M ausgehen. Exklusive Automobile sollte sich der Anstieg im Bereich von 0,6% M/M bewegen. Dies wären sehr erfreuliche Zahlen, die auch gut zu unserem generellen Bild der Lage der US-Wirtschaft passen würden.



Die verbesserte Beschäftigungssituation, eine gute Entwicklung am US-Immobilienmarkt und steigende Aktienkurse scheinen beim US-Verbraucher zusätzliche finanzielle Spielräume zu schaffen, was die Nachfrage erhöhen sollte, so die Analysten der Nord LB. Der US-Konsument bleibe eine tragende Säule des Aufschwungs. (09.01.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem soliden US-Arbeitsmarktbericht ist für die kommenden Tage datenseitig leichtes Durchatmen angesagt, so die Analysten der Nord LB.Erst ab Donnerstag dürfe wieder auf Bekanntgaben marktrelevanter Konjunkturdaten fokussiert werden. Dabei sei auf das deutsche BIP-Wachstum für das Gesamtjahr 2016 (am Donnerstag) sowie auf chinesische Handelszahlen (am Freitag) zu schauen. Zudem stehe ein ganzer Strauß an US-Daten auf der Agenda: Highlight der Woche sei sicherlich die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze am Freitag. Daneben würden auch die Import- und Produzentenpreise sowie das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan von größerem Interesse für die Marktteilnehmer sein. Eine Reihe an Notenbankern aus dem FOMC habe sich auch für Vorträge angekündigt. Auf Hinweise für die weitere geldpolitische Ausrichtung werde zu achten sein.