Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Angaben zu den US-Einzelhandelsumsätzen im Januar präsentieren sich überraschend erfreulich, so die Analysten der Nord LB.



Erwartungsgemäß habe sich zwar ein gewisser Gegenwind bei den Absätzen im Automobilsektor gezeigt, andere Segmente hätten den Umsatzrückgang in diesem Bereich aber überkompensieren können. Entsprechend habe die Zeitreihe exklusive Automobile um sehr ansehnliche 0,8% M/M zugelegt. Der Verbraucher sei folglich eine sehr zuverlässige Stütze der US-Wirtschaft. Die auch von Donald Trumps neuer Wirtschaftspolitik ausgelöste Hoffnung auf eine weitere Besserung der Lage am US-Arbeitsmarkt helfe an dieser Stelle sicherlich auch. Der Verbraucher sehe entsprechend Möglichkeiten für einen stärkeren Konsum. Mit Blick auf die Geldpolitik der FED würden die heutigen Wirtschaftsdaten aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten schon einen zunehmenden Handlungsdruck auslösen. Die Analysten würden weiterhin glauben, dass die Notenbanker in Washington zunächst noch zusätzliche Informationen würden sammeln wollen. Eine etwas zügigere Normalisierung der US-Geldpolitik dürfte im Jahr 2017 aber dennoch notwendig und angebracht sein. (15.02.2017/ac/a/m)





