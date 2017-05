Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen zeigen Beschleunigungstendenzen, die Finanzmärkte hatten am aktuellen Rand aber noch etwas freundlichere Angaben erwartet, so die Analysten der Nord LB.



In diesem Kontext müssten die vorgenommenen Revisionen beachtet werden. Grundsätzlich würden die Angaben zur Entwicklung der Kontrollgruppe gut zu der nicht pessimistischen US-Konjunkturprognose der Analysten passen, wobei auch hier vor allem die Revisionen den Tag retten würden! (12.05.2017/ac/a/m)





