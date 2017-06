US-Bankaktien ziehen Finanzwerte nach unten [...]

Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Berichtssaison in Europa und in den USA bereits am Ausklingen ist, gab es von Unternehmensseite einen recht dünnen Newsflow, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



US-Bankaktien hätten gestern die Finanzwerte nach unten gezogen, nachdem die Managements sowohl von J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (-2,1%) als auch von der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) (-2,2%) für das laufende Quartal von im Jahresvergleich niedrigeren Handelsergebnissen ausgehen würden. Besonders getroffen worden sei nach dieser Ankündigung auch Konkurrent Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS), dessen Aktie mit -3,3% noch stärker nachgegeben habe.



Analog Devices (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL) habe mit seinen Q2-Zahlen den Markt überzeugen können und damit den gesamten Halbleitersektor unterstützt. Das Unternehmen habe nicht nur die Schätzungen der Analysten für das abgelaufene Quartal übertreffen können, auch das untere Ende der Prognose-Bandbreite beim Umsatz habe sogar über den Markterwartungen gelegen. Im nachbörslichen Handel sei die Aktie bis zu sechs Prozent nach oben gesprungen. (01.06.2017/ac/a/m)





