Am gestrigen Handelstag konnten allen voran Titel aus dem Bankensektor teils deutliche Zugewinne verbuchen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) habe hingegen leichte Verluste in Höhe von 0,2% verbuchen müssen und das obwohl der sogenannte Cyber-Monday-Analysten (Adobe Systems) zufolge der umsatzstärkste Online-Shopping-Tag aller Zeiten gewesen sei. Die Kunden hätten am Montag USD 6,59 Mrd. ausgegeben, 16,8% mehr als im Vorjahr.Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, LSE-Symbol: RDSA) sei derweilen um 3,4% geklettert, nachdem ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von USD 25 Mrd. angekündigt worden sei.