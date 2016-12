Die Auftragseingänge langlebiger Güter in der US-Industrie seien im November wie erwartet deutlich gesunken. Nach einem kräftigen Zuwachs um revidiert 4,8% gegenüber dem Vormonat im Oktober sei im November ein negativer Rückprall in Höhe von 4,6% erfolgt. Besorgniserregend sei diese Entwicklung aber nicht. Wie bereits die vorläufigen Auftragsdaten des US-Flugzeughersteller Boeing hätten vermuten lassen, seien die sehr volatilen Flugzeugaufträge im November um 73,5% eingebrochen, so dass der Auftragsfluss im Transportsektor insgesamt um 13,2% nachgegeben und das Gesamtergebnis massiv nach unten gezogen habe. Ohne dessen Berücksichtigung hätten die Orders hingegen ein moderates Plus von 0,5% und damit bereits seit einschließlich Juli dieses Jahres keinen Rückgang mehr zu verzeichnen gehabt. Die hinsichtlich der Investitionstätigkeit wichtigen zivilen Kapitalgüter ex Transport hätten mit einem Zuwachs um 0,9% ebenfalls bereits den zweiten Anstieg in Folge verbuchen können.



Der vorläufige deutsche GfK-Konsumklimaindex für Januar sei wie im Vorfeld erwartet von 9,8 auf 9,9 Punkte gestiegen. Im Dezember hätten sich insbesondere die Einkommenserwartungen der privaten Verbraucher in Deutschland erheblich verbessert. Diese seigen auf den höchsten Stand seit August dieses Jahres gestiegen.



Das französische BIP sei im 3. Quartal um 0,2% gegenüber der Vorperiode gewachsen. Damit sei die vorläufige Schätzung bestätigt worden.



Auch für Großbritannien würden heute die endgültigen Daten für das BIP-Wachstum im 3. Quartal 2016 veröffentlicht. Die Analysten würden eine Bestätigung der vorläufigen Ergebnisse mit einem BIP-Wachstum in Höhe von 0,5% gegenüber dem Vorquartal erwarten. (23.12.2016/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Mit Veröffentlichung der endgültigen Daten wurde das US-BIP-Wachstum gegenüber dem Vorquartal für das 3. Quartal von 3,2% auf 3,5% in annualisierter Rechnung revidiert, so die Analysten von Postbank Research.Damit habe das Wachstum um 0,6 Prozentpunkte höher gelegen als noch die erste Schätzung Ende Oktober habe vermuten lassen. Die Aufwärtsrevision sei dabei im Wesentlichen zu annähernd gleichen Teilen auf den privaten Verbrauch sowie auf die Bruttoanlageinvestitionen zurückzuführen: Der Konsum habe etwas deutlicher als erwartet um annualisiert 3,0% statt 2,8% zugelegt, während die Investitionen statt eines Rückgangs um 0,9% ein marginales Plus von 0,1% zu verzeichnen gehabt hätten. Auch der Staatskonsum sei etwas deutlicher geklettert als erwartet um annualisiert 0,8% gegenüber dem Vorquartal.