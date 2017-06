FrankfurtStuttgart (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX bewegte sich im Laufe der Woche leicht aufwärts in einer Range von 12.589 bis 12.800 Punkten, so die Analysten der SÜDWESTBANK AG."Ein Trend ist allerdings nicht klar erkennbar", so Manfred Mühlheim, Bereichsleiter Asset Management bei der Südwestbank. "Durch die starken Überseebörsen könnte der DAX noch einen Schub ins Wochenende erhalten und die Stagnation der vergangenen Wochen überwinden", so der Finanzmarktexperte. Nasdaq-Composite und S&P 500 würden diese Woche marginal im Plus notieren und damit erneut Rekordstände erreichen. Die neuen Arbeitsmarktberichte der USA hätten für diesen leichten Optimismus in den Märkten gesorgt. In Asien stehe der japanische Nikkei erstmals seit 2015 wieder über der 20.000er Punkte-Marke. Die Analysten der Südwestbank würden in der kommenden Woche von einer Stabilisierung auf hohem Niveau ausgehen.Die europäische Gemeinschaftswährung stehe zurzeit bei 1,122 Dollar. "Grund für die leichten Verluste ist vor allem der stabile US-Dollar. Die Wirtschaftsdaten aus dem Euroraum konnten den Euro nur leicht stützen", so Mühlheim. Die Experten der Südwestbank würden eine Seitwärtsbewegung des Euro in einer Range von 1,11 bis 1,13 US-Dollar erwarten. (02.06.2017/ac/a/m)