Der in der Summe durchwachsen ausgefallene Arbeitsmarktbericht lasse erste Zweifel aufkommen, ob die FED im Juni tatsächlich weiter an der Zinsschraube drehen werde. Gleichwohl hätten die FOMC-Mitglieder immer wieder erkennen lassen, dass sie durch derartige, temporäre Entwicklungen "hindurchsehen" würden. Hinzu komme, dass die Beschäftigungskomponenten diverser Stimmungsindikatoren zuletzt eigentlich ein besseres Bild des US-Arbeitsmarkts gezeichnet hätten, was darauf hindeute, dass die Entwicklung im offiziellen Bericht möglicherweise etwas unterzeichnet werde. Vor diesem Hintergrund gehen die Analysten von Postbank Research weiterhin davon aus, dass die FED auf ihrer kommenden Sitzung den US-Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf dann 1,00% bis 1,25% anheben wird.



Der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe der US-Wirtschaft sei im Mai von 57,5 auf 56,9 Punkte gefallen. Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor sei damit aber weiterhin recht solide.



Die Mai-Serviceindices für Deutschland und die Eurozone hätten sich geringfügig besser entwickelt als zunächst gemeldet. Der deutsche Index sei von vorläufig gemeldeten 55,2 Punkten auf 55,4 Punkte revidiert worden. Der EWU-Index sei um 0,1 auf 56,3 Punkte nach oben korrigiert worden.



Heute stünden keine wichtigen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Im weiteren Wochenverlauf richte sich der Blick vor allem auf die EZB-Ratssitzung, die am Donnerstag stattfinde. (06.06.2017/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Am US-Arbeitsmarkt wurden im Mai lediglich 138 Tsd. neue Stellen (ex Agrar) geschaffen, so die Analysten von Postbank Research.Damit sei das Ergebnis deutlich hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, die nicht zuletzt durch die robuste Vorabschätzung des privaten Dienstleisters ADP noch einmal Auftrieb erhalten hätten. Zudem seien die Ergebnisse für die Monate April und März netto um 66 Tsd. abwärts revidiert worden. Nach einem stabilen Jahresauftakt habe sich der Beschäftigungsaufbau damit zuletzt abgeschwächt. Die geringere Dynamik im Mai habe dabei auf einer breiten Basis gestanden. So seien im wichtigen Dienstleistungssektor nur noch 131 Stellen geschaffen worden, im Bausektor immerhin noch 11 Tsd. Stellen. Hingegen seien im Verarbeitenden Gewerbe (-1 Tsd.) sowie im Staatssektor (-9 Tsd.) Stellen abgebaut worden.