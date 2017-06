Linz (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag zeigte, dass die Arbeitslosenquote in den USA auf 4,30% gefallen ist, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Das entspreche Vollbeschäftigung. Dennoch würden die Lohnsteigerungen und somit die Inflation unter den Erwartungen bleiben. Aktuell würden die Lohnsteigerung im Jahresvergleich 2,50% und die Teuerungsrate 2,20% betragen. Eine Ursache der Stagnation dieser Werte könnte in der Abnahme der "Arbeitsfähigen Bevölkerung" liegen. Seit 2008 habe sich der Anteil von 67% auf 62,7% reduziert, das dem Niveau von 1978 entspreche. Erst wenn dieses Niveau steige, sollten auch die Preise wieder anziehen. EUR/USD sei nach den enttäuschenden Freitag-Daten auf 1,1280 gestiegen. Gestern hätten der Terror von London und die Spannungen zwischen einzelnen Golfstaaten nachgewirkt. EUR/USD habe nach unspektakulären US-Industriedaten kurzfristig bis 1,1240 nachgegeben. Das Währungspaar werde zwischen 1,1200 und 1,1300 gesehen. (06.06.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.