Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Plus bei den neugeschaffenen Stellen im Mai in den USA blieb bei den am Freitag veröffentlichten Daten mit einem Anstieg um 138.000 (Konsens: 182.000) hinter den Erwartungen zurück, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit habe sich in den letzten Quartalen die Dynamik des Stellenaufbaus abgeschwächt. Ein wirklicher Grund zur Sorge sei dies aber nicht.



Vielmehr müsse diese Verlangsamung vor dem Hintergrund der bereits sehr niedrigen Arbeitslosenquote gesehen werden. So dürfte es den Firmen immer schwerer fallen, geeignete Arbeitskräfte zu finden. Die Arbeitslosenquote selbst habe von 4,4% auf 4,3% und damit auf ein neues Tief nachgegeben. Überraschend sei in diesem Zusammenhang, dass das Wachstum der Stundenverdienste nicht in die Gänge komme, das im Mai unverändert bei 2,5% gelegen habe. (06.06.2017/ac/a/m)





