Die Inflation kehre zurück, heiße es - Energiepreise, Mieten und Löhne würden steigen. In der Tat sei die Inflation in den USA und in anderen Ländern gestiegen, aber längst nicht so schnell und so exorbitant, wie viele Auguren erwartet hätten. Ein Grund dafür sei, dass sich die Babyboomer allmählich aus dem Erwerbsleben verabschieden würden. Die Angehörigen dieser Alterskohorte würden oft zu den bestbezahlten Arbeitern zählen. Ersetzt würden sie durch jüngere, schlechter bezahlte Kollegen. Das dämpfe die Lohninflation.



Hinzu kämen neue Techniken für Ölbohrungen. Die Ölpreise hätten einen großen Einfluss auf die Inflation in den Industrieländern. Obwohl die Energienachfrage steige, würden die immer niedrigeren Förderkosten zusammen mit den reichlich vorhandenen Ölreserven in den USA die Ölpreise deckeln.



Einen großen Anteil an den Inflationsindizes hätten Mieten (oder vergleichbare Kosten). Auf sie würden etwa 30% des Verbraucherpreisindexes entfallen. Zu Beginn dieses Konjunkturzyklus seien in den USA nach den Übertreibungen des letzten Zyklus zu wenige Häuser gebaut worden, doch jetzt seien einige Jahre ins Land gegangen. Die Bevölkerung sei gewachsen, und endlich steige auch das Angebot. In vielen amerikanischen Städten sei in großem Stil gebaut worden. Noch sei dieser Prozess nicht abgeschlossen. Entsprechend schwach würden die Mieten steigen.



Neben der geringen Preismacht und einer gewissen Enttäuschung, dass die Administration die versprochenen Reformen nicht durchführe, müssten sich Investoren noch mit einem weiteren Problem befassen: mangelnden Investitionen in die Zukunft. Der aktuelle Konjunkturzyklus sei bekannt für die extrem niedrigen Investitionen in Immobilien, Fabriken und Ausrüstungen. Private Investitionen hätten schon immer großen Einfluss auf das zukünftige Wachstum gehabt, insbesondere von Beschäftigung, Gewinnen und Eigenkapitalrenditen. Keiner wisse, warum so wenig in langlebige Aktiva investiert werde, aber angesichts des Gewinnanstiegs der letzten Jahre hätte Swanson mehr erwartet. Wenn der aktuelle Konjunkturzyklus noch länger anhalten solle, gehe das nicht allein mit Konsum. Neue Fabriken müssten gebaut und Maschinen, Computer und Software gekauft werden, damit der Aufschwung weitergehe. Der Experte wüsste allerdings nicht, was zurzeit für mehr Investitionen in langlebige Aktiva sorgen könnte - in Aktiva, die wiederum die abnehmende US-Produktivität beflügeln könnten.



Swanson würde die zurzeit beliebte These von weiteren Aktienmarktgewinnen ja gerne glauben, wenn es nur mehr Preiserhöhungen und wachstumsfördernde Investitionen gäbe. Aber er sehe beides nicht. Sowohl in den USA als auch in Europa seien die Unternehmensgewinne im ersten Quartal 2017 bislang ordentlich gewesen. Aber werde das so weitergehen, wenn Preismacht und Investitionen in den nächsten Jahren nicht steigen würden? Die Gewinne müssten in den restlichen drei Quartalen des Jahres 2017 schon kräftig zulegen, damit das derzeitige Kurs/Gewinn-Verhältnis gerechtfertigt sei. Swanson bleibe bei der Anlage neuer Gelder daher vorsichtig. (24.05.2017/ac/a/m)







Boston (www.aktiencheck.de) - Vor allem aus zwei Gründen sollte man mit Neuanlagen in die hoch bewerteten US-Aktienmärkte meiner Ansicht nach vorsichtig sein, so James Swanson, MFS Chief Investment Strategist.Der erste Grund seien die Zweifel an der Preismacht - und damit der Umsatzentwicklung - der S&P-500-Unternehmen. Der zweite Grund seien ihre geringen Investitionen.Wenn der Konjunkturzyklus zur Hälfte vorüber sei, steige die Preismacht meist, weil die Inflation zunehme. Die Umsätze würden dann schneller zulegen als die Kosten. Wenn in früheren Konjunkturzyklen die Inflation eingesetzt habe, seien die Gewinne börsennotierter US-Unternehmen schneller als die US-Wirtschaft gewachsen. Doch nach acht Jahren seit Beginn des aktuellen Zyklus falle es den S&P-500-Unternehmen schwer, ihre Umsätze entsprechend dem Wirtschaftswachstum zu steigern. In vielen Branchen gelinge es nicht, die Preise zu erhöhen. Die jüngsten Preissenkungen in der Telekommunikations- und der Automobilbranche hätten dies nur zu deutlich gemacht.