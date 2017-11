Börsenplätze USU Software-Aktie:



Xetra-Aktienkurs USU Software-Aktie:

26,30 EUR +1,15% (24.11.2017, 10:19)



Tradegate-Aktienkurs USU Software-Aktie:

26,189 EUR +0,21% (24.11.2017, 08:50)



ISIN USU Software-Aktie:

DE000A0BVU28



WKN USU Software-Aktie:

A0BVU2



Ticker-Symbol USU Software-Aktie:

OSP2



Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (24.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von Thomas Hofmann, Investmentanalyst von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2).USU habe den Umsatz in Q3 17 um 15% auf 20 Mio. EUR steigern können (LBBWe: 21 Mio. EUR). Unter Ausklammerung von Übernahmen und Wechselkurseffekten habe das organische Wachstum 10% betragen. Dass die Analystenerwartungen nicht hätten erreicht werden können, habe an einer auch für das Management überraschend guten Entwicklung des SaaS-Geschäfts gelegen, das zwar mittelfristig positiv zu beurteilen sei, zunächst aber zu niedrigeren Umsätzen führe. Dies und die anhaltenden ergebnisbelastenden Vorleistungen im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau des Auslandsgeschäfts hätten zu einem deutlichen Ergebnisrückgang geführt.Das EBIT habe mit 0,3 Mio. EUR um 85% unter Vorjahr gelegen und das Nettoergebnis habe nur knapp im positiven Bereich gelegen, nach 1,7 Mio. EUR im Vorjahr. Bereinigt um akquisitionsbedingte Sondereffekte habe sich ein Rückgang des EBIT um 61% auf 0,79 Mio. EUR und des Nettoergebnisses um 73% auf 0,48 Mio. EUR ergeben.Vor diesem Hintergrund habe das Management die Guidance für das laufende Geschäftsjahr leicht reduziert und rechne nun damit, das mittelfristige Ziel eines Umsatzes von 140 Mio. EUR bei einem bereinigten EBIT von 20 Mio. EUR erst 2021 erreichen zu können (bisher 2020).Hauptrisiko für den Investmentcase des Analysten wäre eine nachlassende Investitionsneigung einzelner Kundengruppen aufgrund einer breiteren konjunkturellen Eintrübung. Dies könnte sich dementsprechend negativ auf die Umsatz- und Ertragsentwicklung auswirken.Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt sein bisheriges "kaufen"-Rating für die USU Software-Aktie. (Analyse vom 24.11.2017)