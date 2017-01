Börsenplätze USU Software-Aktie:



Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (12.01.2017/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von Aktienanalyst Cosmin Filker von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2).Mit Unternehmensmeldung vom 05.01.2017 habe die USU Software AG die Übernahme der unitB technology GmbH (unitB) bekannt gegeben. Die in Berlin ansässige Agentur sei ein Anbieter von maßgeschneiderten Corporate Websites, Brand-Websites und Intranets und übernehme dabei sowohl die strategische Beratung als auch die technologische Umsetzung. Mit dieser Akquisition werde die USU-Produktpalette horizontal ergänzt, wodurch künftig individuelle Online-Lösungen mit angeboten werden könnten. Die größten Synergiepotenziale seien hauptsächlich auf Produktebene, aber auch aus der Ausweitung der Kundenbasis zu erwarten.Im Geschäftsjahr 2015 habe unitB Umsatzerlöse in Höhe von ca. 3,6 Mio. EUR und eine operative Ergebnismarge von über 10% erwirtschaftet.Mit dem unitB-Erwerb sei der erste Schritt zur Erreichung der zuletzt im Rahmen der Q3-Berichterstattung erneut kommunizierten Unternehmensguidance erfolgt. Unter Einbezug eines anorganischen Umsatzwachstums in Höhe von ca. 15,0 Mio. EUR sollten im laufenden Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse von über 100 Mio. EUR erreicht werden. Demnach sei mit weiteren Akquisitionen zu rechnen. Ausgehend von der zum 30.09.2016 vorhandenen Liquidität in Höhe von 22,43 Mio. EUR (kurzfristige Liquidität inkl. Wertpapiere) verfüge die Gesellschaft über ausreichende Mittel zur kurzfristigen Umsetzung der Wachstumsstrategie.Dies reflektiere auch das aktualisiertes DCF-Bewertungsmodell des Analysten, im Rahmen dessen er ein neues Kursziel von 24,00 EUR je Aktie (bisher: 23,50 EUR) ermittelt habe.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau ergibt sich ein Kurspotenzial in Höhe von 12,2% und damit vergibt Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, der USU Software-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". Eine ausführliche Bewertungseinschätzung werde der Analyst im Rahmen der anstehenden Researchstudie (Anno) vornehmen. (Analyse vom 12.01.2016)