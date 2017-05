Die aktuellen Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen würden bereits Beschleunigungstendenzen zeigen, viele Marktteilnehmer hätten jedoch noch etwas freundlichere Angaben erwartet. Hier müssten die vorgenommenen Revisionen beachtet werden. Grundsätzlich würden die Zahlen zur Kontrollgruppe gut zu der nicht pessimistischen US-Konjunkturprognose der Analysten passen, wobei auch hier vor allem die Revisionen positiv zu bewerten seien. Möglicherweise komme es aufgrund dieser bemerkenswerten Entwicklung sogar zu einer Aufwärtsrevision bei den BIP-Zahlen im 1. Quartal.



Hochrangige US-Notenbanker hätten zuletzt unmissverständliche Signale ausgesendet, die klar in Richtung einer etwas zügigeren Normalisierung der US-Geldpolitik deuten würden. Entsprechende Anmerkungen seien zuletzt beispielsweise vom Präsidenten der Boston FED Eric Rosengren gekommen. Nach dem Signalling einiger wichtiger US-Notenbanker glauben auch die Analysten der Nord LB, dass das FOMC die Leitzinsen kurzfristig anheben wollen wird. Die US-Geldpolitik bleibe also im Fokus der Finanzmärkte.



Die politischen Turbulenzen in Washington hätten den Druck auf die US-Währung jüngst signifikant erhöht. Die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens im Kongress dürfte jedoch kein einfacher Prozess werden. Grundsätzlich bleibe die FED-Geldpolitik ein stützender Faktor für den US-Dollar; der Devisenmarkt preise ein zügiges Handeln der US-Notenbank momentan aber schon sehr weitgehend ein. In der Summe scheine vom FX-Segment im Laufe des Jahres 2017 noch mit zwei Anhebungen der FED Funds Target Rate gerechnet zu werden. Dieses vom Markt gespielte Szenario halten die Analysten der Nord LB vor allem aufgrund der aktuellen Meldungen zur Lage am US-Arbeitsmarkt für sehr realistisch.



Die jüngsten Inflationszahlen würden allerdings eine etwas andere Sprache sprechen. Das Protokoll zur FOMC-Sitzung am 3. Mai sollte in diesem Kontext von den Marktteilnehmern genauer in Augenschein genommen werden. Auch die Entwicklungen in Euroland müssten im Blick behalten werden. Nach dem Wahlsieg von Emmanuel Macron seien politische Unsicherheiten stärker in den Hintergrund getreten. Zudem gebe es die Hoffnung auf ökonomische Belebungstendenzen im "alten" Europa. Beide Faktoren würden dem Euro helfen. (Ausgabe Juni 2017) (22.05.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die erste Veröffentlichung von Daten zur Entwicklung des realen BIPs in den USA offenbarte beim Wachstum im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zum Start des neuen Jahres erwartungsgemäß gewisse Bremsspuren, berichten die Analysten der Nord LB.Im 1. Quartal habe sich ein Anziehen der Wirtschaftsaktivität um annualisiert nur 0,7% gezeigt. Da die vorläufigen Angaben noch sehr revisionsanfällig seien, mache eine zu genaue Betrachtung der Details kaum Sinn; allerdings dürfe wohl schon festgehalten werden, dass sich der private Konsum am aktuellen Rand ungewöhnlich schwach präsentiert habe. Hier sei aber auch auf Sondereffekte zu verweisen. Generell bleibe festzuhalten, dass das Thema "Residual Seasonality" der eigentlich saisonbereinigten Zeitreihe zum BIP in den USA durch die Veröffentlichung der aktuellen Zahlen wieder auf die Agenda der Finanzmärkte gerückt sei. Die offiziellen US-Statistiker hätten jüngst angemerkt, dass sie an diesem Problem weiter arbeiten möchten. Kurzfristige Lösungen seien aber wohl nicht zu erwarten. Für den Prognostiker mache das trotz Bereinigung verbleibende Saisonmuster die Arbeit einfacher. In der Tat sei die Einschätzung, in den kommenden Quartalen mit höheren US-Wachstumsraten zu rechnen, derzeit nicht übermäßig mutig.