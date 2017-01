Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Beschäftigungsaufbau in den USA fiel mit 156.000 Stellen insgesamt solide aus, so die Analysten der Nord LB.



Der leichte Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,7% sollte angesichts des deutlichen Vormonatsrückgangs nicht überbewertet werden. Die Stundenlöhne würden ihren Aufwärtstrend der letzten Monate nochmals in etwas rasanterem Tempo fortsetzen. Der amerikanische Arbeitsmarkt bleibe nahe "Vollbeschäftigung". Die Federal Reserve könne das Szenario einer intakten Konjunktur zusammen mit einer zu erwartenden expansiver ausgerichteten Fiskalpolitik und höheren Inflationserwartungen spielen und an ihrer behutsamen Normalisierung der Zinspolitik festhalten. Vorschnell werde sie aber nicht agieren wollen, schließlich möchte sie nicht für die nächste Rezession verantwortlich gemacht werden. (06.01.2017/ac/a/m)





