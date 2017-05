Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Industrieproduktion legte im April um beachtliche 1,0% M/M zu, berichten die Analysten der Nord LB.



Der verarbeitende Sektor scheine langsam wieder auf die Beine zu kommen! Die derzeit zu beobachtende gewisse Aufhellung habe sich aber bereits zum Jahreswechsel abgezeichnet, da die beiden Faktoren Ölpreisrückgang und Dollarstärke an negativer Wirkung verlieren würden. Andere Sektoren wie der Konsum, der Immobilienmarkt und der Arbeitsmarkt würden sich ohnehin recht solide entwickeln, was für einen weiteren Zinsschritt der Federal Reserve im Juni spreche. Für den seit drei Tagen unter Druck stehende US-Dollar würden diese Zahlen und die geldpolitischen Aussichten zumindest eine Verschnaufpause liefern - der schwächelnde Greenback scheine sich (immerhin kurzzeitig) zu stabilisieren. Der Euro notiere bei 1,1080 USD. In den nächsten Tagen dürfte es für den US-Dollar vor allem darauf ankommen, wie der US-Präsident die Situation um die Weitergabe vertraulicher Informationen an Russland meistere. (16.05.2017/ac/a/m)





