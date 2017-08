Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA verfehlen im Juli die Prognosen von minus 6,0% und brechen um 6,8% auf 229,2 Milliarden US-Dollar ein, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Für den starken Rückgang sei insbesondere der Transportsektor verantwortlich, der im Juli erwartungsgemäß um 19% auf 74,3 Milliarden US-Dollar gefallen sei. Die Entwicklung gehe auf einen außergewöhnlich hohen Juni-Wert zurück, der im Wesentlichen von Flugzeugbestellungen profitiert habe. Trotz dieser Sondereffekte, die den Transportsektor mit einem Plus von über 130% beflügelt hätten, falle der Einbruch im Juli etwas stärker als erwartet aus. Bei Bereinigung der Daten des Transportsektors liege der Anstieg der Auftragseingänge - mit einem Plus von 0,5% auf 154,8 Milliarden US-Dollar - geringfügig über den Analystenerwartungen. Für diesen leichten Anstieg sei unter anderem eine positive Entwicklung beim Ordervolumen in der Computer- und Elektronikbranche um 1,6% auf 22,4 Milliarden US-Dollar verantwortlich.



Auch würden die Aufträge in der Metallindustrie überproportional um 1,0% auf 32,8 Milliarden US-Dollar zulegen. Insgesamt sei die Auftragslage der US-Industrie im bisherigen Jahresverlauf als positiv zu werten. Entsprechend gehen die Analysten von DONNER & REUSCHEL für das gesamte Jahr 2017 von einem Anstieg der Industrieproduktion von bis zu 2% aus. (29.08.2017/ac/a/m)





