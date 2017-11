Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung der US-Steuerreform in 2017 ist mit dem aktuellen Vorschlag weiter gestiegen, so die Analysten der Nord LB.



Dies wäre rückblickend schon eine gewisse Überraschung. Die Analysten hätten die Komplexität der Entscheidungsprozesse in Washington vielleicht etwas überschätzt. Donald Trump wolle offenkundig unbedingt noch vor Weihnachten einen Erfolg vermelden. Es gebe aber noch Klärungsbedarf bei vielen Detailfragen. Selbst wenn es noch zu Verzögerungen kommen sollte, sei die zentrale Nachricht für die Aktienmärkte, dass die bereits weitgehend eingepreiste große US-Steuerreform kommen werde. (03.11.2017/ac/a/m)







