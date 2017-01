Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Non-Manufacturing präsentiert sich auch im Dezember auf sehr hohem Niveau, so die Analysten der NORD LB.



Mit einem konstanten Wert von beachtlichen 57,2 Punkten werde weiterhin fast schon Euphorie bei den Einkaufsmanagern im Service-Segment der US-Volkswirtschaft angezeigt. Die Zahlen würden hervorragend zur generell positiven Stimmung in der Wirtschaft der USA passen. Der aufkommende Optimismus im Land der unbegrenzten Möglichkeiten sei sicherlich auch ein Resultat des Hoffens auf eine neue Wirtschaftspolitik der Regierung unter Donald Trump. Die Finanzmärkte würden die Entwicklungen in Washington allerdings genau im Auge behalten. Die zukünftige Regierung werde nun nämlich auch liefern müssen, um vor allem an den internationalen Aktienmärkten keine Enttäuschungen auszulösen. Erste konkrete wirtschaftspolitische Schritte seien in den Bereichen Deregulierung und Besteuerung der Unternehmen zu erwarten. (06.01.2017/ac/a/m)





