Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den Angaben zum ISM PMI Manufacturing, dem nationalen Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie, wird nun auf Zahlen zum ISM PMI Non-Manufacturing zu warten sein, so die Analysten der Nord LB.



Dieser Stimmungsindikator, der das Sentiment bei den für die US-Wirtschaft sehr bedeutenden Serviceunternehmen reflektiere, habe sich im April unerwartet stark präsentieren können. Mit beachtlichen 57,5 Punkten werde eine fast schon gefährliche Euphorie bei den Umfrageteilnehmern angezeigt. Die von den Analysten nun am aktuellen Rand erwartete leichte Stimmungseintrübung wäre somit also sogar positiv zu bewerten - zumal mit einem Wert von 56,5 Zählern weiterhin ein nachhaltiger Anstieg der ökonomischen Aktivität im Dienstleistungssektor der US-Wirtschaft angezeigt werden dürfte.



Angesichts der im Mai zu beobachtenden marginalen Verbesserung beim ISM PMI Manufacturing würden sich auch die Stimmungsdivergenzen zwischen Industrie und Service-Sektor abbauen. Dies wäre ebenfalls positiv. Beim Blick auf die Details des ISM PMI Non-Manufacturing sei wohl vor allem auf die Beschäftigungskomponente zu achten; das Service-Segment sei schließlich der Motor für das aktuell zu beobachtende "Job-Wunder" im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Im April habe dieser Sub-Index bekanntlich keine positive Entwicklung nehmen können. (Ausgabe vom 02.06.2017) (05.06.2017/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.