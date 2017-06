Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Manufacturing konnte im Berichtsmonat Mai leicht zulegen, berichten die Analysten der Nord LB.



Die Industrieunternehmen in den USA würden somit in der Mitte des 2. Quartals ein etwas stärkeres Wachstum diagnostizieren. Diese Nachricht passe sehr gut zu der Wachstumsprognose der Analysten für die US-Volkswirtschaft. Das derzeitige ökonomische Umfeld sollte es der FED erlauben, bei der Normalisierung der Geldpolitik in den kommenden Monaten etwas zügiger voranzuschreiten. (Ausgabe vom 01.06.2017) (02.06.2017/ac/a/m)





